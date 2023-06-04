Гладков рассказал о ночных обстрелах Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В ночь на 4 июня Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Много повреждений. Информации о пострадавших нет", – написал Гладков.

Он напомнил, что 3 июня погибли два человека в Безлюдовке и в Новой Таволжанке. А также попросил жителей Шебекинского округа прислушаться к позиции властей и временно покинуть свои дома, чтобы сохранить жизнь.

По словам губернатора, в настоящее время в пунктах временного размещения находятся больше 4 тысяч человек. Всем им оказывают необходимую помощь.

"Я очень благодарен неравнодушным жителям, которые приносят в Центр молодежных инициатив города Белгорода предметы первой необходимости. Делятся с теми, кому сейчас очень нелегко. Все вместе с общей бедой справимся", – написал Гладков.

В воскресенье, 4 июня, власти отправляют детей из приграничных территорий, детей мобилизованных военнослужащих в лагерь "Бригантина "Белогорье".

Ранее Гладков сообщал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом.

Губернатор Белгородской области добавил, что под обстрел попал Муром. Предварительно, в результате обстрела никто не пострадал.

От прямого попадания снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Также повреждения получили здания дома культуры, школы и детского сада.

Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа