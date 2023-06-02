ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Таволжанке в Шебекинском округе

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Таволжанке в Шебекинском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Новой Таволжанке после прилета 40 снарядов ствольной артиллерии пострадали два мирных жителя. У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго – контузия", – написал в телеграм-канале глава региона.

По его словам, в настоящее время пострадавших вывозят из места обстрела на бронемашине в городскую больницу № 2.

Гладков добавил, что один из снарядов попал в здание промышленного предприятия, там произошло возгорание. На место ЧП выехали пожарные расчеты.

Немногим ранее Гладков заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. Украинская сторона 2 июня атаковала Шебекино, Новую Таволжанку, Вязовое и Тишанку.

В четверг, 1 июня, армия Украины выпустила по Шебекинскому городскому округу Белгородской области более 850 снарядов. По словам Гладкова, число стало рекордным с начала обстрелов региона. Число пострадавших в результате обстрелов Шебекина составило 16 человек. Все они госпитализированы в городскую больницу № 2 Белгорода.

Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области