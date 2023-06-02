Белгородский губернатор заявил о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекине от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили", – написал он в своем телеграм-канале.

Удары также пришлись на населенные пункты Новая Таволжанка, Вязовое и Тишанка. Там ударами украинской армии повреждены порядка семи частных домов, сельскохозяйственная техника, линия электропередачи и один автомобиль.

Пострадавших в результате обстрелов не было. На месте происшествий работают оперативные службы, сообщил Гладков.

Как стало известно ранее, 1 июня украинская армия выпустила по Шебекинскому городскому округу Белгородской области более 850 снарядов. По словам Гладкова, число стало рекордным с начала обстрелов региона.

В результате атаки за сутки ранения получили 12 человек. Две женщины погибли после попадания осколков по автомобилям. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.



Украинские военные атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области