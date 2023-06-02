Две женщины погибли при обстреле Шебекинского городского округа со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Две женщины погибли при обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны украинской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте", – написал он.

Во втором автомобиле находились двое мужчин. Один из них был госпитализирован с осколочным ранением грудной клетки, второй – с осколочными ранениями нижних конечностей.

Украинские войска также открыли огонь по селу Тишанка в Волоконовском районе. При обстреле пострадали частные дома, центральный газопровод и линия электропередачи.

"В результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Подворовой обход территории продолжается", – добавил Гладков.

До этого в результате ночной атаки ВСУ на город Шебекино под Белгородом пострадали 12 человек. Повреждения получили четыре многоквартирных дома, 18 частных домовладений, три административных здания, здание сельскохозяйственного предприятия.

Как позже сообщили в Минобороны РФ, в атаке на населенный пункт участвовали до 70 украинских диверсантов. Целью диверсантов стала организация теракта, заявили в ведомстве. Попытку диверсантов пресекли российские военные.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся более 2,5 тысячи жителей Белгородской области. На фоне интенсивных обстрелов они были вынуждены покинуть свои дома. Порядка 100 детей из приграничных районов планируют транспортировать в Липецкую область.



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