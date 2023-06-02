Более 2,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 2,5 тысячи граждан находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области. Об условиях их проживания рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

По словам губернатора, минувшая ночь прошла в области относительно спокойно, однако звуки обстрелов были слышны в Шебекинском округе. Гладков рассказал, что ему удалось посетить пункты временного размещения.

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", – отметил он.

Власти региона рассмотрят возможность переселения граждан в более комфортные условия, пообещал губернатор. Планируется, что первые 200 человек уедут в Яковлевский округ, где для них уже определили место размещения.

Гладков обратил внимание, что местные жители переживают по поводу того, как платить за коммунальные услуги и ипотеку, кто будет следить за их имуществом, что будет с их работой. Он заверил, что город окажет всю необходимую помощь.

"Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи", – добавил глава региона.

Он также рассказал, что детей из приграничных населенных пунктов стараются отправить в другие регионы. Так, около 100 человек поедут в Липецкую область.

В ночь на 1 июня Вооруженные силы Украины атаковали город Шебекино Белгородской области. Сейчас в районе обстоит сложная ситуация. По словам Гладкова, регион планируют покинуть 200 человек, их направят в Пензу. Позже еще 600 переправят в Калугу и Ярославль.

Он также сообщал, что над Белгородом сработала российская система ПВО. При обстрелах Шебекинского округа за сутки пострадали 12 человек. Уточняется детальная информация по разрушениям.



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