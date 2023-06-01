Два человека пострадали при обстреле города Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два человека пострадали в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. По предварительным данным, есть двое пострадавших", – написал он.

По словам губернатора, одному из пострадавших, мужчине, ампутировали руку, он находится в тяжелом состоянии. Второй пострадавший обратился в районную больницу с контузией самостоятельно. Всю необходимую помощь пострадавшим оказали, для дальнейшего лечения они отправлены в городскую больницу города Белгорода.

Гладков сообщил, что оперативные и аварийные службы находятся на месте, а подворовой обход территории будет проведен в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области начнут вывозить детей из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Первые 300 детей уже приехали в Воронеж.

