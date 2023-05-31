В белгородском Шебекине начался пожар на промпредприятии из-за обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал Mash

Город Шебекино Белгородской области вновь попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.

"Идет обстрел Шебекина. На одном из промышленных предприятий есть возгорание", – сообщил глава Белгородской области.

О подробностях инцидента Гладков пообещал сообщить дополнительно.

Ранее Гладков заявил, что детей вывезут из белгородских Шебекинского и Грайворонского округов из-за ухудшения ситуации с обстрелами со стороны ВСУ. Он уточнил, что в среду, 31 мая, первые триста детей будут отправлены в Воронеж.

По его словам, по Шебекино ночью 31 мая был нанесен массированный удар. Губернатор сообщил, что никто не погиб, однако пострадали четыре человека. Он заявил, что снарядами РСЗО "Град" были повреждены несколько домовладений, а также школа и административные здания.