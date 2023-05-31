13:24Происшествия
В Кремле назвали обстановку в Белгородской области тревожной
Фото: ТАСС/Павел Колядин
В Кремле сообщили, что обеспокоены ситуацией в Белгородской области, которую продолжает обстреливать украинская сторона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор", – отметил он.
Песков добавил, что обстановка в области тревожная, но необходимые меры принимаются.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела приграничного города Шебекино. Он уточнил, что повреждены жилые дома и горит транспорт.
27 мая в Белгородской области за сутки были зафиксированы около 250 прилетов со стороны ВСУ. В результате вражеских атак пострадали два человека.
Гладков сообщил о решении вывезти детей из двух округов Белгородской области
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