В Кремле назвали обстановку в Белгородской области тревожной

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В Кремле сообщили, что обеспокоены ситуацией в Белгородской области, которую продолжает обстреливать украинская сторона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор", – отметил он.

Песков добавил, что обстановка в области тревожная, но необходимые меры принимаются.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что один человек пострадал в результате обстрела приграничного города Шебекино. Он уточнил, что повреждены жилые дома и горит транспорт.

27 мая в Белгородской области за сутки были зафиксированы около 250 прилетов со стороны ВСУ. В результате вражеских атак пострадали два человека.