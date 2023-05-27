Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Около 250 прилетов со стороны ВСУ за сутки зафиксировали в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что в результате вражеских атак пострадали два человека. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

"Грайворонский городской округ снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами < …>. Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка – всего зафиксировано 123 прилета. <…> Шебекинский городской округ был обстрелян 106 раз", – говорится в его публикации.

Административные здания были повреждены в населенных пунктах Майский и Октябрьский. Девять раз обстрелу подвергся Белгородский район.

Кроме того, украинские боевики использовали для атак дроны. Так, прошлой ночью беспилотник сбросил взрывчатку на объект энергетической инфраструктуры в Белгороде, однако его работа не была нарушена, был поврежден только забор.

Еще два взрывных устройства были сброшены в Краснояружском районе, в результате происшествия никто не пострадал, уточнил Гладков.

20 обстрелов вражеские войска произвели по Валуйскому и Волоконовскому городским округам. Из-за действий украинской армии за прошедшие сутки пострадали женщина из села Новая Таволжанка и мужчина из Шебекино.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ Белгородской области. В четырех частных домовладениях в Грайвороне есть повреждения. В частности, разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна также выбиты в одном магазине. Осколки снаряда посекли и автомобиль.

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В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании Дома культуры. Также повреждено ограждение магазина и ближайших построек.

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До этого в селе Терезовка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал местный житель. С травмами ног его госпитализировали в центральную районную больницу.

