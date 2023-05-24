Над Белгородским районом сработала система ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Над Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотник был сбит на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее Гладков рассказал, что ночью было совершено большое количество атак БПЛА в Белгородской области. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако присутствуют повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах.

По словам губернатора, специалисты восстанавливают электрические сети, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, они начнут ремонтировать водоснабжение и сотовую связь.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.