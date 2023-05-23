Один человек погиб при атаке украинской ДРГ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Министерство обороны"

Один человек погиб при атаке украинской деверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на Белгородскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка", – сообщил он, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

Губернатор региона добавил, что супруга погибшего в результате действий украинских диверсантов получила ранения. Ее госпитализировали в местное медучреждение для оказания необходимой помощи.

"Постараюсь ее в ближайшее время навестить", – написал Гладков.

Согласно информации, размещенной на сайте губернатора и правительства Белгородской области, во время перемещения населения в безопасное место скончалась одна из местных женщин 1941 года рождения. Причиной смерти жительницы стала сердечная недостаточность.

Пострадавшими в результате нападения на Белгородскую область числятся 13 человек. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Помощь, в том числе морального характера, также оказывают около ста эвакуированным из Грайворонского городского округа региона.

Члены украинской ДРГ проникли на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

На фоне произошедшего в Белгородской области был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Следственный комитет (СК) России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по шести статьям.

По информации, позже предоставленной министерством обороны России, военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ. Оставшиеся диверсанты, согласно данным ведомства, вернулись на территорию Украины.

