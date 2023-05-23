СК РФ возбудил дело о терроризме после нападения украинской ДРГ на Белгородскую область

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом ведомство сообщило своем телеграм-канале.

Ведомством было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 205 УК РФ "Террористический акт", 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов", 105 УК РФ "Покушение на убийство".

Украинских диверсантов могут привлечь к уголовной ответственности по статьям 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", 222 УК РФ "Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ", указано в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят следственно-оперативные мероприятия, устанавливают личности участников нападения и все обстоятельства произошедшего.

22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

Утром 22 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел нескольких сел Белгородской области, они атаковали Грайворонский городской округ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

