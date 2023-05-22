Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области

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Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника", – написал он в своем телеграм-канале.

Утром в понедельник, 22 мая, Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

По словам Гладкова, в связи с обстрелом там сработала система ПВО, в результате чего часть снаряда рухнула в огород частного жилого дома в селе Антоновка. Помимо этого, под минометный обстрел попало село Козинка.

Позже глава региона рассказал, что рядом с частным жилым домом в Новой Таволжанке беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет.