Гладков опроверг информацию о заходе ДРГ в село Богун-Городок Белгородской области

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Информация о том, что в село Богун-Городок Белгородской области прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа, не соответствует действительности. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Поступают сообщения по Борисовскому району: село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка. По нашей информации, был обстрел со стороны ВСУ, были прилеты. Но никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет", – написал глава региона.

По его словам, некоторые телеграм-каналы интерпретируют данную информацию как попадание ДРГ на территорию области. Таким образом, подчеркнул Гладков, они сеют панику среди населения. Никакого захода вражеской группы не было, подчеркнул губернатор. ФСБ, МЧС и Минобороны также не подтверждают эти сообщения, заявил он.

До этого в СМИ появилась информация, что в село Богун-Городок Белгородской области зашла украинская ДРГ. По словам источников, там якобы происходит сражение. В некоторых телеграм-каналах уточнялось, что после боя диверсанты отступили.

В понедельник, 22 мая, Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского городского округа прорвалась украинская ДРГ. К ликвидации диверсантов были привлечены военные, пограничники, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Из-за этого в регионе объявили правовой режим контртеррористической операции. В свою очередь, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям.

Уже во вторник, 23 мая, в Минобороны РФ заявили, что военные российской стороны ликвидировали более 70 членов этой ДРГ. Кроме того, бойцы уничтожили четыре бронемашины и пять пикапов. В ведомстве добавили, что оставшиеся члены группы отступили на территорию Украины.

Позже Гладков рассказал, что в связи с инцидентом из сел Глотово и Козинка в Белгородской области эвакуировали около ста человек.