МО РФ сообщило об уничтожении более 70 украинских диверсантов в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские бойцы уничтожили свыше 70 украинских диверсантов, вторгшихся на территорию Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В министерстве отметили, что киевский режим перешел к реализации террористических акций против мирного населения после поражения в Артемовске.

"22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска Козинка, а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию РФ", – отметили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в ходе операции были уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Остатки украинских диверсантов отступили на территорию Украины, где по ним нанесли огневое поражение до полной ликвидации.

22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. В регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечения безопасности граждан.