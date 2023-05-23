Губернатор Белгородской области призвал жителей региона доверять официальной информации

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины идет беспрецедентная информационная атака. В своем телеграм-канале он отметил, что жителям региона следует доверять только официальным сообщениям.

"Вчера столкнулись с беспрецедентной атакой, такого у нас еще не было. Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту, ядерная катастрофа, эвакуация Шебекина и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне", – перечислил Гладков содержание наиболее распространенных фейков.

По словам главы Белгородской области, власти региона стараются оперативно и достоверно доносить информацию до граждан.

Утром 22 мая под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позже стало известно, что на территорию этого округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Правовой режим контртеррористической операции был введен в Белгородской области. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

23 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область.