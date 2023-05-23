Системы ПВО сбили БПЛА над Белгородом и Белгородским районом

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Системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавшие отсутствуют, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, оперативные службы устанавливают последствия на земле.

Утром 22 мая под обстрел Вооруженных сил Украины попали несколько сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позже стало известно, что на территорию этого округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Правовой режим контртеррористической операции был введен в Белгородской области. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.