Представитель Гутерреша заявил, что не слышал о ситуации в Белгородской области

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ничего не слышал об атаке украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.

"Позвольте разобраться, и я соответствующим образом отреагирую, если потребуется", – приводит его слова РИА Новости.

Утром Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника. В результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.

Большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию. В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.