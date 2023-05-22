Белгородский губернатор сообщил еще о трех пострадавших в Грайвороне

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Еще три человека пострадали в Грайворонском городском округе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем официальном телеграм-канале.

"В Грайвороне есть еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице", – говорится в его публикации.

Медики оказывают им всю необходимую помощь, заверил Гладков.

Кроме того, пожар произошел в трех частных домах в результате попадания снарядов, рассказал губернатор. Попадание есть и в здание местной администрации, добавил он.

В селе Замостье вражеский снаряд прилетел в детский сад, там тоже произошло возгорание. Пострадала женщина, она была ранена в руку, уточнил глава региона. Помощь ей оказали сразу на месте происшествия.

Утром в понедельник, 22 мая, Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

Также стало известно о двух пострадавших в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа. Губернатор уточнил, что в районную больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.

