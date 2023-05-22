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14:32

Происшествия

Два человека пострадали после обстрела села Глотово Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое жителей села Глотово в Белгородской области пострадали после обстрелов ВСУ, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", – написал он.

Как уточнил губернатор, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попали ряд сел в Грайворонском городском округе Белгородской области. Гладков отметил, что в результате обстрела был нанесен урон нескольким частным жилым домам. При этом о пострадавших не сообщалось.

Впоследствии Гладков заявил об информационной атаке на жителей региона. Губернатор опроверг сообщения об эвакуации жителей Шебекинского округа. Как уточнил чиновник, власти сообщат дополнительно в случае проведения таких мероприятий.

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