Медведев назвал враньем слова Киева о непричастности к диверсионным вылазкам в РФ

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Заявления Киева о том, что он не имеет отношения к диверсионным вылазкам на территорию России, являются враньем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева.

По его словам, ответственность за это лежит на киевском режиме, США и странах Евросоюза.

"Это их ответственность прямая и непосредственная", – указал политик.

Медведев также назвал диверсионные группы Киева отморозками и отметил, что их необходимо ликвидировать, как крыс.

"Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", – добавил он.

22 мая на территорию Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Вячеслав Гладков отметил, что ВС РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Кроме того, в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

23 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область.