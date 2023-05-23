Американский спутник снимал Белгородскую область за два дня до атаки украинской ДРГ

Фото: ТАСС/AP/Craig Bailey

Коммерческий спутник США GeoEye-1 компании Maxar снимал Грайворонский округ Белгородской области за два дня до того, как в регион прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа. Об этом свидетельствуют данные, которые были представлены на сайте американской компании.

На сайте появилась карта района. Уточняется, что снимки были сделаны 20 мая. Кроме того, отмечается, что другие американские спутники Worldview-2 и Worldview-3 делали снимки Грайворонского округа 5 и 17 мая.

22 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа прорвалась украинская ДРГ. К ликвидации диверсантов были привлечены военные, пограничники, а также сотрудники Росгвардии и ФСБ.

В области объявили правовой режим контртеррористической операции. В свою очередь, российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство" и другим по факту нападения украинских диверсантов.

23 мая в российском министерстве обороны заявили, что военные российской стороны устранили свыше 70 членов этой ДРГ. Кроме того, бойцы уничтожили четыре бронемашины и пять пикапов. В ведомстве добавили, что оставшиеся члены группы отступили на украинскую территорию.

Позже Гладков рассказал, что в связи с инцидентом из сел Глотово и Козинка в Белгородской области эвакуировали около ста человек.

