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15:15

Происшествия

Около 100 человек эвакуировали из сел Глотово и Козинка в Белгородской области

Фото: телеграм-канал Readovka

Порядка ста человек эвакуировали из сел Глотово и Козинка в Белгородской области после атаки украинских диверсантов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа <...> вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", – написал он.

По словам губернатора, одна из жительниц села Козинка получила осколочные ранения в области левого плеча и поясницы, а также перелом плечевой кости. Женщину госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

22 мая Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Для ликвидации противника были привлечены военные, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.

В связи с этим в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе по таким, как "Террористический акт" и "Покушение на убийство".

Во вторник, 23 мая, Минобороны РФ сообщило, что российские бойцы уничтожили свыше 70 членов ДРГ, вторгшейся в Белгородскую область. Также были ликвидированы четыре бронемашины и пять пикапов. Остатки диверсантов отступили на территорию Украины, однако огонь по ним продолжился до их ликвидации.

СК завел уголовные дела по шести статьям после атаки на Белгородскую область

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