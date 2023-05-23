Мать актера Канахина узнала сына среди напавших на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать актера Кирилла Канахина (включен в список террористов и экстремистов в РФ), известного по сериалам "Глухарь-3" и "Простые истины", узнала сына серди диверсантов, напавших на Белгородскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, вроде похож", – сказала женщина, комментируя агентству видео, записанное диверсантами.

Валентина Канахина при этом уточнила, что сын не выходил с ней на связь с марта этого года, после нападения на Брянскую область.

Накануне на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. 23 мая Минобороны РФ отчиталось о ликвидации более чем 70 членов ДРГ.

Что касается Канахина, то он уже участвовал в диверсионных вылазках на территорию РФ. В марте этого года группа украинских диверсантов, в которую входил актер, атаковала села Любечане и Сушаны в Брянской области. В результате погибли два человека.

Позже Кирилл Кнахин был объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. В апреле Росфинмониторинг включил актера в список террористов и экстремистов.

