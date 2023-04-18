Два участника нападения на Брянскую область были включены в перечень террористов

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Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов Алексея Огурцова и Кирилла Канахина, напавших на Брянскую область в начале марта этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Огурцов Алексей Романович, 03.09.1993 года рождения, город Рыбинск Ярославской области. Канахин Кирилл Николаевич, 09.04.1982 года рождения, город Москва", – указано в перечне.

Утром 2 марта группа украинских диверсантов попала на территорию Брянской области и атаковала два села – Любечане и Сушаны.



Согласно официальным данным, были обстреляны минимум два автомобиля, водители которых погибли. В одной из машин были дети – десятилетний мальчик и две девочки. Мальчик был ранен, но смог спастись из автомобиля и помочь девочкам.

Глава села Нового Ропска Николай Самусев заявлял, что нападение было совершено двумя диверсионно-разведывательными группами и участниками "Русского добровольческого корпуса".

В ФСБ назвали одним из организаторов теракта основателя "Русского добровольческого корпуса" Капустина, внесенного в перечень террористов и экстремистов. После этого МВД РФ объявило его и другого участника нападения, актера Канахина, в розыск.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Огурцова и предъявил ему обвинения в совершении теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку. Ему также вменяют незаконный оборот оружия и взрывных устройств.

