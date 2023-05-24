Губернатор Белгородской области рассказал о ситуации в регионе после атаки ДРГ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Ночью было совершено большое количество атак беспилотников в Белгородской области. С большей частью системы ПВО смогли справиться, однако присутствуют повреждения в Белгороде, Борисовском и Белгородском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. Сейчас глава округа находится на месте, в течение суток будет все восстановлено. Причины: работают следственные органы – жду их доклада о причине данного возгорания", – рассказал он.

По словам Гладкова, специалисты восстанавливают электрические сети, которые пострадали во время захода диверсионно-разведывательной группы. Кроме того, они начнут ремонтировать водоснабжение и сотовую связь.

Глава региона подчеркнул, что в больницы попали 9 человек, 3 из которых находятся в тяжелом состоянии, а 6 человек располагаются в отделениях.

В пунктах временного размещения на сегодняшний день пребывают 550 жителей Белгородской области.

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"Тоже надеюсь, что, как только силовики завершат зачистку территории и разрешат, вы сможете вернуться в свои дома. Общий подсчет ущерба за последние дни в Грайворонском округе не завершен, потому что, по-хорошему, только сегодня начнем обход подомовой территории", – добавил Гладков.

Члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.