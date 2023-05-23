Белгородский губернатор опроверг информацию о падении вертолета в Прохоровском районе

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Информация о падении вертолета Ми-8 в Прохоровском районе Белгородской области является недостоверной. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого в Сети появились сообщения о падении в районе указанного воздушного судна.

"Вертолет в Прохоровском районе не падал", – сказал Гладков в ходе прямого эфире на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На фоне распространения недостоверных данных Гладков призвал доверять только официальным источникам.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о многочисленных сообщениях о минировании в городе зданий. Проверкой подлинности сообщений занимались спецслужбы. Сам же Демидов назвал произошедшее очередной волной информационной атаки, которые осуществляются для дестабилизации ситуации в городе.

