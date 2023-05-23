Мэр Белгорода заявил о массовых сообщениях о минировании зданий города

Фото: телеграм-канал Readovka

Информация о минированиях зданий начала поступать в Белгороде. Спецслужбы проверяют сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, заявил в своем телеграм-канале мэр города Валентин Демидов.

"Мы с вами знаем, что это одно из проявлений информационной атаки, которой мы подвергаемся не в первый раз, а сейчас испытываем на себе с новой силой. Цель одна – вывести из равновесия, дестабилизировать обстановку, заставить людей бояться и паниковать", – указал он.

По словам градоначальника, людей эвакуируют из зданий, поскольку сотрудникам спецслужб необходимо их проверять после каждого подобного сообщения. После того, как устанавливается, что информация оказалась ложной, здания продолжают работу в обычном режиме, добавил Демидов.

Он подчеркнул, что сообщит дополнительную информацию после завершения проверок.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что со стороны Украины идет беспрецедентная информационная атака. Он отметил, что жителям региона следует доверять только официальным сообщениям. По словам главы Белгородской области, власти региона стараются оперативно и достоверно доносить информацию до граждан.