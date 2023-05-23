Путин не будет экстренно созывать Совбез из-за инцидента в Белгородской области – Песков

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Владимир Путин не планирует экстренно созывать совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ из-за проникновения группы украинских диверсантов в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что к концу текущей недели глава государства, вероятно, проведет регулярное совещание с Совбезом, однако о специальном заседании речи не идет.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. Для ликвидации противника были привлечены военные, пограничники, сотрудники Росгвардии и ФСБ.

В связи с этим в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе по таким, как "Террористический акт" и "Покушение на убийство".

