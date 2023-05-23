Двоих пострадавших при атаке украинской ДРГ в Белгородской области госпитализировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Семейную пару, пострадавшую при атаке украинской ДРГ в селе Глотово Белгородской области, госпитализировали в городскую больницу № 2. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших в своем официальном телеграм-канале.

"Семейную пару доставили в городскую больницу № 2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести", – говорится в его публикации.

Губернатор заверил, что они находятся под наблюдением специалистов и вся необходимая помощь им оказывается.

22 мая Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района.

Также стало известно о двух пострадавших в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа. Губернатор уточнил, что мужчина и женщина получили минно-взрывные ранения.

В регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Всего в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области пострадали восемь человек. Погибших среди мирных жителей нет.

