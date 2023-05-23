Силовики продолжают зачистку населенных пунктов Белгородской области от ДРГ – Гладков

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В Грайворонском округе Белгородской области Минобороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку от украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор пока не рекомендует жителям округа возвращаться в свои дома. О том, когда это можно будет сделать безопасно, Гладков пообещал сообщить позже.

По информации главы области, во время эвакуационных мероприятий 22 мая скончалась женщина 1941 года рождения. Причины случившегося устанавливаются. Гладков добавил, что она ехала в автобусе со своим сыном и невесткой.

"Самые искренние соболезнования близким. Всем, чем нужно, конечно, поможем. Понимаю, что вернуть близкого человека уже никому не под силу", – сообщил губернатор Белгородской области.

Помимо этого, по словам Гладкова, в тех населенных пунктах, в которые зашла украинская ДРГ, есть двое раненых мирных жителей. Силовики пока не смогли до них дойти – на данный момент это является самой главной задачей.

"Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся", – заключил глава региона.

22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

Гладков перечислил ряд ожидаемых мер. Среди них проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а также приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел Белгородской области. В частности, украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позже Гладков сообщил, что на территорию этого округа зашла украинская диверсионно-разведывательная группа. По словам главы региона, ВС России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника.