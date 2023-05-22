Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ

Фото: 123RF/grigorenko

Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Погибших среди мирных жителей нет. Гладков также рассказал, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, куда вошла украинская ДРГ, покинула территорию.

"Надеюсь, в ближайшее время наши военные завершат выполнение задач и территорию Белгородской области зачистят от врага", – сказал Гладков.

Он отметил, что для покинувших свои дома жителей подготовили пункты временного размещения. Губернатор призвал граждан обращаться с этим вопросом к главам органов местного самоуправления, который помогут "найти возможность и ночлега, и питания, обеспечить вопросы безопасности".

По его словам, последние звонки 23 мая в школах Белгородской области пройдут только дистанционно.

22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

Гладков перечислил ряд ожидаемых мер. Среди них проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а также приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Кроме того, при таком режиме подразумевается временное отселение граждан, проживающих на отдельных территориях, где введен режим КТО, в безопасные районы. Помимо этого, в регионе могут ограничивать движение транспорта и пешеходов.

Утром Вооруженные силы Украины начали обстрел нескольких сел Белгородской области. Украинская армия атаковала Грайворонский городской округ.

Позднее Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. По его словам, ВС РФ совместно с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника.

Также стало известно о пяти пострадавших в результате обстрела села Глотово Грайворонского округа.

