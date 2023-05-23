Жители девяти населенных пунктов Белгородской области эвакуированы из-за проникновения ДРГ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Жители девяти населенных пунктов Белгородской области отселены из-за проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

"Зачистка территории от последствий продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Горы Подола, Замостья, Сподарюшена", – говорится в его публикации.

Губернатор напомнил, что 22 мая в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Гладков уточнил, что ВСУ обстреляли Белгородский район 15 раз. Вражеский беспилотник был сбит в населенном пункте Никольское. Для ударов по селу Журавлевка враг использовал артиллерию, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Украинская армия трижды подвергла обстрелу Борисовский район. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка. По информации Гладкова, в результате атаки никто не пострадал. Позже с беспилотников ВСУ были сброшены два взрывных устройства. Повреждены кровли административного здания и частного дома.

Под минометный обстрел попало и село Старый Хутор Валуйского городского округа. Враг выпустил пять снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Также ВСУ подвергли многочисленным обстрелам населенные пункты Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка Грайворонского городского округа.

По словам губернатора, украинские боевики применяли реактивную систему залпового огня для ударов по мирному населению, а также сбрасывались взрывные устройства с БПЛА. Пострадали 12 местных жителей, повреждены 29 частных домов и три машины. Кроме того, нарушена система электроснабжения в 14 населенных пунктах, добавил Гладков. Глава региона заверил, что специалисты приступят к устранению последствий, как только позволит оперативная обстановка.

Территорию Шебекинского городского округа ВСУ обстреляли 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка, уточнил губернатор. В результате атаки никто не пострадал. Враг применил артиллерию для ударов по Новой Таволжанке. В двух домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. Здесь также было сброшено взрывное устройство.

В самом Шебекине зафиксированы два прилета из миномета. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на автодорожной развязке. По селу Середа ВСУ выпустили 10 снарядов. В результате обстрела оказались посечены фасады в трех частных домах.

22 мая Гладков заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского городского округа. Вооруженные силы РФ совместно с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника, отметил он.

В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство" и другим по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Сотрудники ведомства устанавливают участников нападения и обстоятельства произошедшего.

