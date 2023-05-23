Песков заявил, что вторжение ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность

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Вторжение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию Белгородской области вызывает глубокую обеспокоенность и требует от РФ больших усилий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что вчера произошло, это вызывает глубокую обеспокоенность, это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны", – передает его слова РИА Новости.

Песков уточнил, что Кремль не дает оценки относительно защитных характеристик разных конструкций, отвечая на вопрос об укреплении границ РФ.

Россия предпримет все необходимые усилия, чтобы не допустить проникновения на территорию страны украинских боевиков, подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Это требует от нас больших усилий", – считает он.

Песков отметил, что специальная военная операция продолжается в том числе для того, чтобы в дальнейшем подобные ситуации больше не происходили.

22 мая в Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции. Он устанавливает специальные меры и временные ограничения с целью обеспечить безопасность граждан.

В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел нескольких сел Белгородской области, они атаковали Грайворонский городской округ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявлял, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию района. Вооруженные силы РФ совместно с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ делают все для ликвидации противника, отметил он.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Покушение на убийство" и другим по факту нападения украинских диверсантов на Белгородскую область. Сотрудники ведомства устанавливают участников нападения и обстоятельства произошедшего.

