Беспилотник сбросил взрывное устройство на дорогу в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В Белгороде беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжую часть. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал, есть повреждение легкового автомобиля. По словам главы региона, на месте уже работают оперативные службы и взрывотехники.

Ранее в городе Грайворон Белгородской области украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома, в результате чего произошло их возгорание. Как уточнил Гладков, пострадавшие отсутствуют.

22 мая члены украинской ДРГ совершили атаку на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Для ликвидации группировки в регион привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Местные власти сообщили, что жертвой происшествия стал житель села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения погибла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние. 13 человек получили ранения и травмы.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие армии РФ ликвидировали более 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.