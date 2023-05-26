ВСУ нанесли удар по Грайворонскому округу Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Грайворонский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, обстрел ведется с 6:30. На данный момент жертв и пострадавших нет. При этом в четырех частных домовладениях в Грайвороне есть повреждения. В частности, разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна также выбиты в одном магазине. Осколки снаряда посекли и автомобиль.

Также снаряды повредили газопровод и линию электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

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В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании Дома культуры. Также повреждено ограждение магазина и ближайших построек.

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Накануне в селе Терезовка Шебекинского округа Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадал местный житель. С травмами ног его госпитализировали в центральную районную больницу.

