ВСУ собирают неразорвавшиеся российские снаряды из-за нехватки боеприпасов – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/LIBKOS

Украинская армия столкнулась с острым дефицитом снарядов, из-за чего вынуждена использовать их ограниченно и даже собирать неразорвавшиеся боеприпасы на поле боя. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, сейчас ВСУ в ходе боев выпускают в среднем 7,7 тысячи снарядов в день, из-за их нехватки цели приходится выбирать более тщательно, отдавая предпочтение тяжелой технике. Российские войска в то же время могут запуска втрое больше снарядов в сутки.

Ожидая закупки новых снарядов или их поставки от западных стран, ВСУ даже начали собирать на поле боя неразорвавшиеся российские снаряды и перерабатывать их с помощью 3D-принтеров в альтернативные боеприпасы.

Ранее украинский военнопленный из 54-й бригады ВСУ заявил о нехватке вооружений НАТО у простых военнослужащих. По его словам, западное оружие поступает в основном в Силы специальных операций Украины, тогда как обычным частям приходится сражаться оружием 30-летней давности.



ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава – СМИ

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