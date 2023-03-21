Украинский военнопленный рассказал о дефиците вооружения НАТО

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Украинский военнопленный из 54-й бригады армии Киева Евгений Иванников заявил, что обычные военнослужащие ВСУ не видят на позициях вооружения стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванникова, он за время конфликта был на позициях в Тернополе, под Киевом, в Александровке, однако нигде не видел иностранное вооружение.

"Вот это все я вижу только по телевизору", – заявил он.

Военнопленный рассказал, что на позициях под Белогоровкой в ЛНР у его подразделения не было ни ручных противотанковых гранатометов, ни пулеметов. По его мнению, вооружение, поставляемое странами Запада, поступает в Силы специальных операций Украины.

"Нам не хватает, а там избыток. <...> А у нас автоматы 1988, 1990 годов", – заявил он.

Иванников также рассказал, что российские силы имеют значительный перевес в артиллерии на кременском участке фронта в Донбассе. По его словам, со стороны Вооруженных сил России было "на порядок, а то и на два больше выстрелов".

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что Киев получит боеприпасы для РЗСО HIMARS и БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, противотанковые боеприпасы, речные лодки и другое вооружение на 350 миллионов долларов.

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