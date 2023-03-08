16:57Политика
Евросоюз выледил 2 млрд евро в фонд для оплаты оружия Украине
Фото: AP Photo/Libkos
Евросоюз выделили дополнительно 2 миллиарда евро в бюджет Европейского фонда мира, из него оплачиваются поставки вооружения Киеву. Об этом информирует Twitter шведского председательства в Совете ЕС.
"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 2 миллиарда евро в Европейский фонд мира. Это решение посылает четкий сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке Украины и других партнеров", – говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что последователи нынешней повестки по увеличению военной и финансовой помощи Украины в конгрессе США переживают, что из-за усталости жителей Штатов от помощи Киеву коалиция по поддержке может распасться.
Опрос Associated Press-NORC показал, что общественная поддержка помощи украинской стороне упала с показателя в 60% в мае прошлого года до 48% на данный момент.
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