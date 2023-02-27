Боррель признал, что ЕС нарушил свое же табу на поставки оружия Украине

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что европейские страны скептически встретили предложение покупать вооружение для Киева, однако позже нарушили это "табу". Об этом сообщает Financial Times.

По словам Борреля, он обратился к коллегам с предложением использовать Европейский фонд мира для вооружения Украины, однако эту инициативу встретили молчанием. Тогда дипломат уточнил, связаны ли сомнения с тем, что речь идет о летальном оружии.

"Объясните мне. Это потому что мы не предоставляем летальное оружие? Ну мы не поставляем его, потому что нет войны. А если есть война, то им нужно летальное оружие, разве нет", – вспоминает свои слова дипломат.

По данным издания, ранее средства Европейского фонда мира перечислялись на субсидирование французских молочных фермеров и польских автомагистралей, однако позже на них стали приобретать оружие для Украины.

"Спустя год этот шаг по-прежнему воспринимается как слишком агрессивный и способный спровоцировать растущую реакцию со стороны Москвы", – указывает издание.

По информации журналистов, изначально против использования Европейского фонда мира в рамках конфликта на Украине выступала Венгрия. Позже Будапешт уступил, но при условии, что вооружение не будет поставляться транзитом через венгерскую территорию.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киеве заявил о поставке на Украину четырех танков Leopard 2. Стране передадут модификацию А4.



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