Вопрос поставок Киеву истребителей F-16 пока не рассматривается – Белый дом

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Вашингтон пока не рассматривает вопрос поставок Киеву истребителей F-16. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы внимательно изучаем потребности Украины. <...> F-16 – это вопрос более отдаленной перспективы. <...> Как сказал президент Байден, пока он этого делать не будет", – отметил Салливан.

По его словам, пока что Украина нуждается только в танках, другой тяжелой боевой наземной технике, артиллерии и системах ПРО, которые позволят ей вернуть территории.

На днях США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. В него войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотники CyberLux K8, Altius-600 и другие, средства обнаружения БПЛА, оборудование для разминирования и другое.



США предоставят Украине еще один пакет военной помощи на 2 млрд долл

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