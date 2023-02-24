Премьер Польши заявил о поставке на Украину четырех танков Leopard 2

Фото: ТАСС/АР/Daniel Karmann

Премьер Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киеве заявил о поставке на Украину четырех танков Leopard 2, сообщает "Интерфакс".

"Польша передает Украине первые четыре танка Leopard 2 A4, вскоре поставим очередные", – отметил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша в пятницу, 24 февраля, отправит на Украину первые танки Leopard.

Кроме того, 24 января руководство Польши запросило у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2. Также глава Минобороны страны Мариуш Блащак сообщил, что ФРГ получила заявление от Варшавы.

Также заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик пригрозил, если Германия откажет в поставке танков Leopard Украине, тогда эта страна попадет в международную изоляцию.



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