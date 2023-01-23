Польша пригрозила Германии изоляцией в случае отказа в поставках танков Киеву

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Германия попадет в международную изоляцию в случае отказа в поставках танков Leopard Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире "Польского радио".

"Следует понимать, что Германия, не соглашаясь на отправку танков Украине, оказывается в международной изоляции. Если они по-прежнему будут придерживаться этой позиции, то их положение будет крайне слабым", – отметил он.

Мулярчик также обратил внимание на "большую игру", которая касается не только украинской победы, но и влияния США на Европу, что достаточно хорошо понимают ФРГ и Франция.

До этого глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по итогам встречи в немецком Рамштайне союзники не приняли окончательного решения по вопросу поставок танков Украине. По его словам, против подобных действий выступает не только Германия.

Позже министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сообщила, что Германия не станет препятствовать Польше в поставках танков Leopard 2 Киеву. Несмотря на отсутствие соответствующего вопроса, в ФРГ не имеют ничего против передачи. Также Бербок заявила о понимании в необходимости военной техники со стороны Украины.



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