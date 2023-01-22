В ЕС заявили, что поставка танков Украине не принята из-за позиции ФРГ – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поставка танков Украине не принята из-за позиции ФРГ. Об этом сообщает испанская газета Diario 16 со ссылкой на словам верховного председателя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Это та дискуссия о танках, которая идет сегодня, и которая понемногу, слишком понемногу продвигается к решению о поставках этого вооружения", – отметил Боррель.

По словам председателя ЕС, поставка танков Киевскому режиму необходима. Однако Германия уклоняется от этого решения. Боррель уточнил, что необходимо принять риск по вооружению Украины.

"Риск был всегда, именно из-за этого риска не хотели передавать истребители. Вместо этого поставляется зенитное оружие", – пояснил Боррель.

Боррель заявил, что ЕС в общей сложности помогли Киеву на сумму порядка 50 миллиардов евро. Здесь идет речь об экономической помощи и гуманитарной для беженцев. Кроме того, были выделены 3,5 миллиарда евро из фонда ЕС и более 7,5 миллиарда евро от европейских стран на военную помощь.

Боррель заявил, что ЕС является первым донором Украине. Также он сказал, что Европу и Запад критикуют за малое количество уделенного времени дипломатии и диалогу с России. Однако глава дипломатии ЕС считает эту критику необоснованной.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники встречи в немецком Рамштайне не приняли решения по вопросу передачи Украине танков Leopard 2.

По словам министра обороны ФРГ, мнения союзников расходятся: одни выступают за, другие – против. Писториус заметил, что против поставок танков выступает только Германия.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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