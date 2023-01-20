В ЕС не имеют доказательств поставок в РФ баллистических ракет из Ирана

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил, что у сообщества нет доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в Россию, передает ТАСС.

"Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России", – отметил эксперт в ходе беседы с журналистами.

Пока в ЕС располагают только данными о поставках в РФ иранских беспилотников, подчеркнул представитель объединения.

В декабре 2022 года глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада нет доказательств поставок Ираном беспилотников России. Дипломат отметил, что фактов о данном процессе не приводится, однако и тему эту никто не оставляет.

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