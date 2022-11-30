В МИД прокомментировали сообщения о "планах" России производить БПЛА Ирана

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков прокомментировал заявления западных стран о том, что Россия собирается производить на своей территории иранские беспилотники, сообщает РИА Новости.

По его словам, данные утверждения ни на чем не основаны. Представитель ведомства считает, что Запад лишь пытается отвлечь ими внимание от проблем вокруг восстановления иранской ядерной сделки.

"Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же все это ни на чем не основанные предположения, погоня за "жареными" фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного – скорейшего "перезапуска" СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы еще в 2015 году", – заявил Ермаков.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники писало, что Россия якобы договорилась с Ираном о производстве их боевых дронов на территории РФ.

В конце августа американские СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию беспилотников для их применения в спецоперации на Украине. В администрации США тогда отметили, что Москва должна получить сотни разных типов дронов.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ответ заявил, что США и Евросоюз, обвиняя Россию в сотрудничестве с Ираном по поставке беспилотников, скрывают свою неспособность обеспечить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Он добавил, что РФ напоминает США и Европе, что они обязаны вернуться в "правовое поле резолюции СБ ООН 223". По словам замминистра, западным странам необходимо прекратить нарушать эту резолюцию.

Позже первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал сообщения о поставках России иранских беспилотников дезинформацией. Обвинения отверг и постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани, добавив, что эти слова ничем не подкреплены.

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