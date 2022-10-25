РФ запросила заседание Совбеза ООН по биолабораториям и иранским БЛА на Украине

Фото: ТАСС/AP/John Minchillo

Совет безопасности ООН организует по просьбе России собрание, на котором будут подняты вопросы, связанные с обвинениями в сторону Ирана в поставках РФ беспилотников.

После же на другом собрании обсудят работу биолабораторий на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского.

По его словам, будет поднят вопрос о соблюдении Устава ООН из-за запроса организовать расследования в рамках резолюции 2231. В четверг, 27 октября, поделился Полянский, РФ попросит о собрании в соответствии со статьей 6 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Ранее сообщалось, что вопросы к военно-биологической деятельности США на Украине все еще сохраняются. С таким мнением выступил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

Он зачитал заявления Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Китая, Кубы, Никарагуа, Сирии и РФ.

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