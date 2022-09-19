Киев хотел свернуть биопрограмму, но не смог противостоять давлению – МО РФ

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Межведомственная комиссия Украины пыталась свернуть проекты биологических программ США на своей территории в 2013 году, но не смогла противостоять давлению. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, тогда представители СБУ, Минагрополитики и Госветслужбы сочли продолжение проектов DTRA нецелесообразным, однако столкнулись с давлением со стороны США. В качестве подтверждения Кириллов привел обращение американского посла на Украине Джона Теффта от 8 февраля 2013 года. Теффт потребовал от министра агрополитики повлиять на подчиненных в вопросе продления проекта еще на четыре года, отметил Кириллов.
"Даже несмотря на то, что министерство аграрной политики и продовольствия в своем ответном обращении от 13 марта 2013 года пыталось отказаться от участия в Программе снижения биологической угрозы, реализация данного проекта была продолжена", – подчеркнул начальник войск РХБЗ.
Ранее Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на Украине. По его словам, объяснения Вашингтона и Киева на тему соблюдения норм этики при их проведении выглядели "крайне неубедительно". Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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