Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заявление американской стороны о ее биологической активности на территории постсоветского пространства является настоящей "мечтой прокурора", заявил ТАСС начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"В документе приведены факты осуществления военно-биологической деятельности Пентагона на территории Украины и других стран бывшего Советского Союза, указаны сообщники американского военного ведомства", – указал начальник войск РХБЗ.
Кроме того, по словам Кириллова, в документе США обозначены особенности реализации на постсоветском пространстве "Программы совместного уменьшения угрозы", одной из целей которой являлось привлечение многих бывших советских специалистов, изучающих биооружие.
Начальник войск РХБЗ выразил мнение, что "попытка американской администрации обелить свою запятнанную репутацию обернулась, по сути, мечтой прокурора".
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
9 июня Пентагон опубликовал официальное заявление о биологической деятельности Соединенных Штатов на территории постсоветского пространства. В нем американские власти признали факт финансирования 46 украинских биолабораторий.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Посол РФ в США сообщил о биолабораториях вокруг России
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