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Переписка сына действующего президента Соединенных Штатов Хантера Байдена подтверждает, что он лоббировал в правительственных кругах США интересы компании Metabiota, занятой в биологических проектах на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, опубликованная переписка Хантера Байдена с руководством инвестфонда Rosemont Seneca свидетельствует, что в лоббировании интересов Metabiota был задействован административный ресурс.

"Так, в своем обращении управляющий директор фонда Джон Делош спрашивает Байдена: "Есть ли кто-нибудь, кому мы можем позвонить в Вашингтоне, чтобы получить представление о том, как серьезно Metabiota рассматривается в различных правительственных учреждениях?" – приводит слова Кириллова ТАСС.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

26 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что биолаборатории США также находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

